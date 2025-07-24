Россияне назвали мотивацию развиваться в карьере

Главной мотивацией развиваться в карьере для большинства россиян являются финансы. Такие причины назвали опрошенные hh.ru соискатели (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»)

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Желание зарабатывать больше стало мотиватором развивать карьеру для 87 процентов граждан. Реже причиной добиваться продвижения по карьерной лестнице стал интерес к новым задачам (67 процентов). Для 28 процентов респондентов важны социальный статус и признание, а для 15 — страх остаться без работы в будущем. Реже всего выбирали давление семьи или окружения (шесть процентов) и влияние образа «успешного успеха» в интернете (четыре процента). Только два процента назвали мотиватором стремление к саморазвитию, желание обеспечить лучшую жизнь для семьи или необходимость сменить сферу деятельности.

При этом чем моложе респонденты, тем больше у них стимулов к карьерному развитию. Так, среди соискателей 18-24 лет сразу 92 процента стремятся к росту ради увеличения дохода, 72 процента – из интереса к новым задачам, а 33 процента — ради признания и статуса. В старших возрастных группах доля таких ответов снижается: среди тех, кому 45-54 года, желание зарабатывать больше указывают уже 78 процентов, а интерес к задачам — только 52 процента, отмечают авторы исследования.

«Сегодня карьерная мотивация у большинства россиян – прежде всего материальная: люди стремятся к профессиональному росту, чтобы за счет увеличения дохода улучшить качество жизни. Но при этом сохраняется важный пласт внутренних стимулов: интерес к работе, желание развиваться и ощущать социальную значимость своего дела. Для работодателей это сигнал – важно не только конкурировать по уровню зарплат, но и предлагать сотрудникам возможности для личностного роста и вовлечения», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как показал опрос Rambler&Co и Нетологии, большинство (58 процентов) россиян мотивирует в делах, обучении и повседневной жизни забота о будущем — здоровье, семье и близких, финансах и карьере. На втором месте — стремление быть лучше, чем вчера, а также поддержка и ожидания родных и близких — так ответили 19 процентов и 18 процентов, соответственно. Желание быть лучше других оказалось редким стимулом: его назвали лишь 5 процентов.