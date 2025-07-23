Брат главкома ВСУ Сырского оскорбился из-за сообщений о родителях

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег на фоне сообщений о переводе в Россию денег на лечение отца заявил, что его «родителей грязью облили». Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По данным Telegram-канала SHOT, Сырский якобы вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии своего отца. Сначала мужчина лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли, и генерал отправил родителей в Московский регион на лечение и восстановление. Месяц лечения обошелся, как утверждает канал, в 1 млн рублей. Примерно столько главком ВСУ и перевел в Россию.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский агентству.

По данным СМИ и открытых источников, Александр Сырский родился во Владимирской области, но переехал на Украину еще в период СССР. После начала российской специальной военной операции на Украине он разорвал связи с родителями, проживающими в России.