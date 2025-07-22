Кончаловский объяснил, почему предложил Толкалиной брачный договор

Режиссер Егор Кончаловский признался, что предложил актрисе Любови Толкалиной брачный договор, потому что был уверен, что их отношения временные. Об этом он заявил в интервью Борису Корчевникову в рамках программы «Судьба человека».

По словам Кончаловского, он понимает, что Толкалина все еще держит на него обиду, хоть и с момента расставания прошло уже десять лет. Режиссер считает, что причиной этого, вероятнее всего, является то, что она мечтала о венчании в храме, а он был уверен, что их отношения временные.

«Может быть, когда речь шла о брачном договоре, я понимал, что мы не будем вместе. Я имею в виду Любовь», — сказал он.

Кончаловский признался, что долгое время сознательно не стремился к официальным союзам, в том числе из-за отсутствия желания «связывать себя узами брака с теми подругами, которые у не него были».