Кончаловский объяснил, почему предложил Толкалиной брачный договор

Аксинья Кравченко

Режиссер Егор Кончаловский признался, что предложил актрисе Любови Толкалиной брачный договор, потому что был уверен, что их отношения временные. Об этом он заявил в интервью Борису Корчевникову в рамках программы «Судьба человека».

Кончаловский объяснил, почему предложил Толкалиной брачный договор
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По словам Кончаловского, он понимает, что Толкалина все еще держит на него обиду, хоть и с момента расставания прошло уже десять лет. Режиссер считает, что причиной этого, вероятнее всего, является то, что она мечтала о венчании в храме, а он был уверен, что их отношения временные.

«Может быть, когда речь шла о брачном договоре, я понимал, что мы не будем вместе. Я имею в виду Любовь», — сказал он.

Кончаловский признался, что долгое время сознательно не стремился к официальным союзам, в том числе из-за отсутствия желания «связывать себя узами брака с теми подругами, которые у не него были».