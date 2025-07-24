На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автомобильного транспорта восстановили на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативно".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Проезд автомобилей был перекрыт в 22:54 мск.

Причина этого не называлась, при этом Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Кроме того, беспилотная опасность была объявлена на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска.

Позднее стало известно, что украинские беспилотники атаковали Сочи и Адлер. На федеральной территории "Сириус" дрон атаковал нефтебазу.