В Челябинской области 28 детей обратились к врачам в лагере

За помощью к врачам в связи с резким ухудшением самочувствия обратились 28 детей в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Лагерь входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. В нем могут отдохнуть, как дети сотрудников компании, так и всех желающих. Инцидент произошел в ночь на вторник, 22 июля.

«По оперативной информации, 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка», где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра», — пояснили в пресс-службе.

В ЮУЖД заметили, что школьники помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. При этом пятерых несовершеннолетних отправили в больницу.

В лагере была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории учреждения, отметили в компании.

В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что в городе Миассе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере.

По предварительным данным, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики в период с 21 по 22 июля у нескольких детей в возрасте от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена, констатировали в ведомстве.

После досрочного завершения смены родителям вернут деньги за путевки.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также позже доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что 25 июня вспышку кишечной инфекции зафиксировали в муниципальном детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области. Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.