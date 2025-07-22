Дочь Машкова рассказала о новой работе в США

Актриса Мария Машкова сообщила, что стала помощницей преподавателей в американской киноакадемии. Новостью она поделилась у себя в социальных сетях.

Актриса опубликовала видео, где она едет в автомобиле.

«Это я возвращаюсь со своей первой настоящей работы. Съемки и театр почему-то никогда не ощущались работой. Меня взяли на должность помощника сразу нескольких преподавателей по актерскому мастерству в одну американскую академию», — поделилась она.

По словам Машковой, она никогда прежде не занималась преподавательской деятельностью и «не очень видела себя в такой роли».

«Но оказалось, что ничего интереснее в моей жизни еще не было. Я обрела новый смысл», — сказала она.

Также актриса добавила, что за последнее время подтянула английский язык и «наконец-то нашла себя».

«Я работаю в своей сфере, и меня любят студенты, называя Masha Supermen. Потому что я появляюсь, когда нужна экстренная помощь с кучей актерских трюков и упражнений, которые реально работают», — отметила Машкова.

Она подчеркнула, что до сих пор не приобрела узнаваемости в США, но ей это даже нравится.

Напомним, что звезда сериала «Не родись красивой» уже несколько лет живет в США, поскольку ее муж-пианист Александр Слободяников-младший оттуда. Пара растит двух дочерей 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру. В 2023 году актриса получила гражданство США.