Названа дата прощания с председателем Верховного суда России Подносовой

Церемония прощания с председателем Верховного суда Российской Федерации Ириной Подносовой состоится в четверг, 24 июля. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет ТАСС.

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Уточняется, что прощание пройдет в Центральной клинической больнице.

Председатель ВС РФ Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Она возглавляла высшую судебную инстанцию с 17 апреля 2024-го, заняв этот пост вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент Владимир Путин внёс ее кандидатуру, Совфед вынес положительное решение.

Глава государства выразил соболезнования мужу и сыну Ирины Подносовой. Президент отметил, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального и порядочного человека, профессионала высочайшего класса.