Российский миллиардер назвал верующих лохами

Скандально известный российский миллиардер Герман Стерлигов назвал верующих христианских конфессий лохами. Это заявление он сделал в ходе интервью Даниилу Смирнову.

По словам предпринимателя, который сам называет себя некрещеным, но православным, все существующие вариации христианства так или иначе впали в ересь — будь то православие, католицизм или протестантизм. Стерлигов утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.

Они все это знают с семинарской скамьи. Про все эти события они сдавали экзамены и зачеты. Все все знают — кроме лохов, которых они разводят, вот эту паству многомиллионную

Позже — после очередного вопроса интервьюера о Русской православной церкви — миллиардер вышел из себя и грубо прервал интервью.

«Вы мне так все надоели вот с этой тупостью своей, с тупыми вопросами», — возмутился Стерлигов.

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Известный российский сектовед Александр Дворкин отмечал, что Стерлигов не имеет отношения ни к православию, ни к старообрядчеству, а его апелляция к церковной истории для обоснования ереси РПЦ выдает в нем невежество.

«Он сам себе "церковь и согласие"», — отмечал эксперт.

Ранее сообщалось, что Стерлигов обвинил жену и дочь еретичками, а после лишил наследства.