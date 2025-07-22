Жителей Воронежа встревожили условия содержания белки в одном из кафе

Жителей Воронежа встревожили условия содержания белки в одном из местных кафе. Они призвали отпустить животное в парк «наслаждаться жизнью», однако в заведении утверждают, что это может быть опасно, передает «Подъем».

По словам жителей Воронежа, белка «заточена» в вольере, как «в тюрьме», страдает от шума и автомобильных выбросов. Они уверены, что животному будет лучше на воле.

«А если это выкупленное у заводчика животное, которое не может жить в парке, куда люди пытаются его отдать?!» — прокомментировали призывы жителей города в кафе.

В свою очередь владелец заведения назвал обсуждение данной темы «глупостью и сослался на право каждого на свое отношение».

При этом и между местными нет единства в этом вопросе. Часть из них считает содержание белки неприемлемым и жестоким и обратилась в различные органы. Другие же заявили, что в вольере живут «три белки-самца из питомника, для которых созданы замечательные условия, и из природы их никто не вылавливал».