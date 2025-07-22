Дороги затопило в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

«На улице Бахрушина в центре Москвы появилась река», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как автомобили проезжают по полностью затопленной дороге. На проезжей части также заметны волны.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Кроме того, в Петрозаводске неуправляемый автомобиль, в котором сидели дети, начал двигаться и улетел в овраг. Дети пытались спастись, открывая двери, но не успели.