В Москве отменили стендап-концерт из-за угроз неизвестного взорвать площадку

Российская юмористка и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Катя Котофеева отменила сольный концерт в Москве из-за угроз незнакомца взорвать площадку. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам Котофеевой, 17 июля она получила сообщение от неизвестного. Тот попросил о личной встрече. Юмористка проигнорировала его просьбу, как и следующее сообщение.

В ночь перед выступлением незнакомец опять написал. «Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит», — пригрозил он стендаперше.

Информацию об этом комикесса передала организаторам, а те, в свою очередь, решили отменить концерт. Уточняется, что полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию, однако взрывчатки и опасных предметов не обнаружили.

Ранее популярный стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян высказался о любви к Москве и нежелании ее покидать.