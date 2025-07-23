Кинолог Уражевский: прикормка бродячих собак может быть опасна для людей

Прикорм бездомных животных, особенно рядом с многоквартирными домами, может представлять опасность для жильцов. Об этом "Москве 24" рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, комментируя идею запретить подкармливать бродячих зверей возле ряда административных объектов. По его словам, собаки, которых регулярно прикармливают в одном и том же месте, могут сбиться в стаи. В этом случае они могут нападать на людей, чтобы защитить свою еду. Газета "Известия" писала, что рабочая группа Госдумы по обращению с бездомными животными разработала законопроект, который предполагает введение административной ответственности для россиян, не сообщивших в органы власти, что на их территории гуляют бродячие собаки. "С другой стороны, такие места опасны и для самих собак. Случаем могут воспользоваться догхантеры - и вместо помощи бездомным просто потравить всех тех животных, которые привыкли получать там угощения", - отметил Уражевский. При этом он назвал крайностью запрет на кормление животных. Вместо этого он предложил больше поощрять частные приюты, продолжающие содержать и пристраивать животных после отлова, а также семьи, которые берут собак и кошек из приюта. 21 июля сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запрещает кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками.