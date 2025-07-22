Скончался актер и лауреат "Золотой маски" Иван Уланов

21 июля ушел из жизни известный советский актер Иван Алексеевич Уланов. Ему было 93. Он родом из села Манджикины Ики-Бурульского района Калмыкии. Глава республики выразил соболезнование в связи со смертью одного из самых ярких представителей калмыкской культуры. Об этом сообщает правительство республики.

Детство и юность актера прошли в далекой Новосибирской области, где он начал свой творческий путь, выступая в художественной самодеятельности. Юный Уланов объездил десятки деревень в составе концертной бригады, а, вернувшись на малую родину, стал одним из ведущих артистов Государственного ансамбля песни и танца "Тюльпан".

С отличием окончил Калмыцкую театральную студию Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. И потом более 60 лет играл на сцене республиканских театров - юного зрителя "Джангар", Национального драматического имени Б. Басангова. С легкостью перевоплощался в Войницкого в "Дяде Ване", Лира в "Короле Лире", Ленина в "Именем революции", Сталина в "Араше".

Иван Алексеевич покорил не только взрослые, но и детские сердца, исполняя Деда Мороза, Короля и других сказочных героев. В его репертуаре было более 200 ролей. Уланов снимался и в кино, выступал с чтецкими программами на телевидении и радио, а также в учебных заведениях.

Он получил звания заслуженного артиста РСФСР, Калмыцкой АССР и другие, стал лауреатом национальной премии "Улан зала", а в 2019 году обладателем специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска".

О своем богатом жизненном опыте Уланов рассказал в книге "Сиврин зургуд", где поделился с читателями воспоминаниями о жизни калмыков в годы ссылки, проиллюстрировав написанное уникальными карандашными зарисовками. В 2025 году вышла еще одна его книга "Белой дорогой счастья", где Иван Алексеевич описал не только свой путь, но и затронул судьбу родного театра.

Он был учителем и наставником для молодых актеров, хранителем лучших народных традиций. Как написал глава Калмыкии Бату Хасиков, светлая память о великом артисте навсегда останется в сердцах всех, кому посчастливилось видеть его на сцене или читать его книги. Иван Уланов вдохновлял других.