Миллиардер посоветовал россиянам покупать гробы

Миллиардер Герман Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Даниила Смирнова.

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По мнению Стерлигова, сегодня гроб «нужен всем», тем более, что продолжительность жизни стала укорачиваться. При этом сам миллиардер владеет двумя гробами — один из них он получил в подарок от братии.

«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, не на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены», — рассказал он.

Отметим, что еще в 2000-е годы Стерлигов использовал тему похорон в рекламе — миллиардер повесил в Москве несколько баннеров, на которых были изображены гробы и слоганы на соответствующую тематику.