Священник РПЦ рассказал, с какими грехами Господь не позволит войти в рай

Священник Русской православной церкви (РПЦ) рассказал о том, что, согласно Новому Завету, Господь не пропустит в рай прелюбодеев, блудников, идолослужителей, воров, пьяниц, злоречивых, хищников и мужеложников*.

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По словам духовника, в тексте Священного Писания среди грехов, закрывающих путь на Небеса, также указаны ненависть, ересь, убийства, зависть, гнев, распри, ссоры, волшебство и вражда. Священнослужитель отметил, для того, чтобы не навлечь на себя гнев Бога, необходимо не давать земным соблазнам брать над собой вверх, оставаясь верным истинному пути.

— Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют, — передает цитату агентство «Кулик».

Священник Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.

Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».