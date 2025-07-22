В Сочи началось массовое цветение лилии кавказской

На Западном Кавказе встречаются свыше трех тысяч растений, но лилия кавказская как краснокнижный вид растений привлекает особое внимание туристов.

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"Поступает немало сообщений о массовом цветении лилии кавказской в причерноморских лесах", - сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Отмечается, что в этом году погода способствует обильному цветению этих растений. Лилия кавказская - эндемик Кавказа. Это охраняемый биологический вид, внесенный в Красные книги Краснодарского края и Адыгеи. Сбор запрещен. В основном она встречается в Западном Закавказье, включая Абхазию и причерноморскую часть Турции.

Кроме того, лилия кавказская растет и севернее - в Горячеключевском и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в Адыгее. На территории Сочи ее произрастание зафиксировано в Тисо-самшитовой роще Хостинского района.

Чаще всего встречаются единичные экземпляры высотой около метра с крупными нежно-розовыми цветами, лепестки которых внутри усеяны темно-розовыми пятнами. Особая удача - найти участок леса или поляну со множеством таких растений. В прошлые годы ученые обнаружили 25 цветов на квадратном метре.