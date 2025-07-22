Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об установке камер видеонаблюдения в подъездах и на лестничных клетках российских многоквартирных домов для борьбы с курильщиками.

Ранее с соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член Комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Голов. По словам парламентария, данная мера не только обеспечит эффективный контроль за соблюдением запрета на курение, но и повысит общей уровень безопасности граждан.

Проблема с курением в подъездах действительно существует. В основном она возникает зимой, когда курильщики просто не хотят выходить на улицу и отходить от дома. В результате они курят в местах общего пользования в доме. Им проще всего выйти из квартиры, открыть окно и закурить. При этом ответственность за курение в местах общего пользования в многоквартирных домах есть и сейчас. А вопрос о том, как выявлять и фиксировать подобные нарушения, — это творческий вопрос. Но установка видеокамер в каждом подъезде и на каждой лестничной клетке, а также последующее обслуживание систем видеонаблюдения – это безумные деньги. Полагаю, это потребует миллиарды, даже десятки миллиардов рублей. Такое финансирование никто нигде не получит. Поэтому с данная инициатива с экономической точки зрения не имеет никаких перспектив. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

Ранее россиян предупредили о штрафах за оставленный в подъезде мусор.