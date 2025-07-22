Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что украинцы распространили в соцсетях поддельное видео с ней, созданное с помощью нейросети. Оригинал и подделку она опубликовала в своем Telegram-канале.

Созданное нейросетью видео посвящено критике в адрес экс-депутата Верховной рады Олега Царева. На оригинальном видео Симоньян говорит о 22 июня (День памяти и скорби в России) и выражает благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее Симоньян заявила, что обвинения в пропаганде в адрес RT выдвигают «главные пропагандисты» - крупные западные СМИ. Журналистка французского канала GPTV задала Симоньян вопрос, как та относится к обвинениям в адрес Russia Today.

Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

Симоньян ответила на это поговоркой «по себе людей не судят». По словам главреда RT, такие обвинения выдвигают BBC News и CNN, которых даже президент США Дональд Трамп называет пропагандистами.