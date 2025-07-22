Миллиардер-христианин Герман Стерлигов, продававший сыр по 85 тысяч рублей, дал совет россиянам купить гробы. В беседе с блогером Даниилом Смирновым он отметил, что в современных условиях эта вещь нужна всем, к тому же жизнь укорачивается. Интервью со скандально известным бизнесменом опубликовано на YouTube.

Во время разговора Стерлигов показал собеседнику два гроба. Один из них, по его признанию, подарила ему братия.

«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, не на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены», — объявил миллиардер.

Он также подчеркнул, что гробы не должны быть роскошными.

В 2000-е годы Стерлигов отличился акцией с использованием в рекламе ритуальной темы. Так, предприниматель после встречи с политиком, бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом придумал шутку про гробы. Как утверждает Стерлигов, Чубайс, встретив его однажды, удивился, что он жив. После этого бизнесмен решил всячески напоминать Чубайсу о смерти. Он заказал рекламный плакат с текстом: «Это твой гроб, он уже ждет тебя в нашей конторе». Баннер разместили на обочине именно той дороги, по которой политик ежедневно ездил на работу и обратно.

На нескольких московских улицах появились еще несколько подобных эпатажных объявлений, касающихся гробового дела. Некоторые водители признавались, что едва избежали ДТП после ознакомления со скандальной рекламой.

Сам же Стерлигов уверял, что таким образом пытался развеселить горожан.