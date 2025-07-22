Стало известно о смерти депутата Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Думы Вячеслава Володина.

Володин назвал причиной смерти Тарасенко болезнь. Тарасенко родился в 1947 году, был членом фракции «Единая Россия».

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. <…> Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», - сообщил Володин на пленарном заседании Думы.

Михаил Тарасенко родился в Таганроге, после службы в армии работал на Таганрогском металлургическом заводе, стал выпускником местного металлургического техникума. Позже окончил Всесоюзный заочный политехнический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1996-2012 годах Тарасенко был председателем Горно-металлургического профсоюза России. В 2007 году впервые стал депутатом Госдумы. В 2021-м был избран в Госдуму VIII созыва по Левобережному одномандатному избирательному округу номер 115 (Липецкая область).

Михаил Тарасенко был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018), П. А. Столыпина II степени (2019).