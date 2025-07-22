Она была в синем платье: как москвич восемь лет ищет любовь с первого взгляда

Москвич Александр Красников уже восемь лет ищет девушку Наталью, которую однажды увидел у храма. «Вечерняя Москва» пообщалась с Александром и узнала подробности удивительной истории.

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Запомнил имя

Александр Красников познакомился с Натальей в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. В течение пяти часов они стояли под одним зонтом и разговаривали. В этот день шел проливной дождь, а девушка была одета в легкое темное длинное платье. Александр дал ей свое пальто и защищал от ветра и дождя. К сожалению, при входе в храм их разделили сотрудники, управляющие очередью, и больше они друг друга не видели. Александр же влюбился в девушку с первого взгляда.

— Между нами сразу появилась какая-то связь. Даже несмотря на то, что мы мало говорили, оба поняли, что после этой встречи другими уже не будем, — поделился с «Вечерней Москвой» Александр Красников.

Знаки судьбы

Необычная история любви разлетелась по интернету. Мужчина даже побывал на программе «Жди меня», начал вести в соцсетях страницу «О Наташе», обходил разные храмы в поисках девушки, иногда дрался с охранниками жилых комплексов, чтобы только зацепиться за возможность встретить ее, и вывешивал объявления на улицах с просьбой помочь найти возлюбленную. Более того, раньше Александр работал инженером-программистом, но после встречи решил стать курьером, чтобы повысить шанс найти возлюбленную.

— Я по натуре интроверт, поэтому все никак не мог найти подходящий момент взять ее номер, — добавил Александр.

Не сдаваться мужчине помогали знаки судьбы. После той встречи он начал встречать своих давних знакомых в разных местах Москвы. Это давало ему надежду на то, что однажды он увидит «ту самую».

— В тот день, 5 июня 2017 года, с утра была солнечная теплая погода. Но как только я встал в очередь, полил сильный дождь. Возможно, это тоже не было случайностью, — рассказал Александр.

Иногда я думаю, что где-то ошибся

На своей страничке в соцсетях Александр регулярно публикует песни о той встрече и даже создал трейлер к фильму «Благословение Чудотворца», который планирует снять в будущем.

— Многим моя история может показаться забавной, но это были очень тяжелые годы. В какой-то момент я задумался, что мог перепутать имя. Поэтому она и не может найти меня, — поделился с «Вечерней Москвой» Александр Красников.

Сейчас Александр продолжает надеяться на то, что судьба снова сведет их вместе.

— Стали посещать мысли, что она, может быть, даже телевизор не смотрит, в соцсетях не сидит. За это время я, кажется, сделал все возможное. Даже ее фоторобот по памяти составил, — добавил Александр.

Мужчина надеется, что когда-нибудь в будущем он найдет свою возлюбленную и сможет создать с ней семью. Обещает не разлюбить, не бросать, быть верным.

— Многие женятся и разводятся уже через год, потому что не проверили своих чувств. А я эту проверку уже прошел и знаю, что буду жить до конца жизни с тем человеком, которого люблю, — заключил Красников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Трофимова, психолог, руководитель Центра психологии и развития:

— Мужчина романтизирует мимолетную встречу, хотя ничего об этой девушке не знает. Он превратил ее в символ недостижимого счастья. Может быть, этот долгий поиск вызван тем, что он боится встретиться с реальностью. Возможно, тут играет роль страх одиночества. Конечно, встрече у храма он придал судьбоносное значение. Пока он ищет одну девушку, жизнь проходит мимо. Может быть, стоит попробовать расширить свой круг общения. Если мужчина верит, что эта встреча не была случайностью, то судьба когда-нибудь все-таки сведет их вместе. Гораздо экологичнее будет заполнять свою жизнь новыми увлечениями и знакомствами.

ДРУГИЕ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

Читая удивительные истории любви, начинаешь и сам верить в судьбу. «Вечерняя Москва» собрала подборку невероятных историй, в которые сложно поверить.

Цыганка нагадала

Мария и Николай Пенкины прошли долгий путь, прежде чем жизнь свела их вместе. Маша выросла в деревне, куда однажды приехала цыганка. Она нагадала девочке мужа по имени Николай и фамилию Пенкина. Тогда Маша не придала этому значения. Во время учебы девушке приходилось работать, чтобы обеспечивать себя и младших брата и сестру. В общежитии познакомилась с Анатолием Пенкиным. «Немного ошиблась цыганка», — подумала тогда Маша. Но у судьбы были свои планы. Вскоре Анатолий женился на их соседке, а Маша переехала в другое общежитие, где познакомилась с Виктором Пенкиным, у которого был брат Николай. Они познакомились на субботнике и вскоре поженились. В этом году они будут праздновать 66 лет совместной жизни.

Написал в соцсетях

Бывший игрок московского ЦСКА Константин Кучаев познакомился с фигуристкой Еленой Радионовой в соцсетях. Однако девушка осознанно отказывала всем ухажерам, потому что сделала выбор в пользу карьеры. Интересно, что она считала всех футболистов непорядочными, но все равно решила ответить Кучаеву. Несколько лет они скрывали свои отношения, но в 2020 году пара выложила совместное фото. В этот же период фигуристка объявила о завершении карьеры, и Константин ей помог пережить этот этап. Через два года он сделал ей предложение в горах, а год назад у них родился первый ребенок.

По сюжету

Одной из самых красивых пар среди актеров стали Диана Пожарская и Иван Янковский. Несмотря на то что Диана была замужем, а Иван состоял в долгих отношениях, судьба свела их вместе. Актеры познакомились на съемках фильма «Чемпион мира», где сыграли супружескую пару. Отношения на съемочной площадке переросли в нечто большее. Свадьбу они сыграли тайно, и интернет узнал об их романе позже. Сейчас супруги растят сына Олега и часто признаются друг другу в любви в сети. Янковский рассказывал, что жена его очень тонко чувствует на психологическом уровне.