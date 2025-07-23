Милонов: сложно будет в одночасье взять и заблокировать WhatsApp

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что возможная блокировка мессенджера WhatsApp в России станет сложной процедурой, требующей предварительной разъяснительной работы. По его мнению, моментально ограничить доступ к приложению будет проблематично, поскольку оно прочно заняло нишу домовых и родительских чатов. Об этом парламентарий рассказал в интервью изданию NEWS.ru.

Милонов выразил надежду, что уход WhatsApp произойдет не в результате внезапного запрета, а благодаря естественному снижению его востребованности и переходу пользователей на отечественные аналоги. Он также подчеркнул, что ожидает «расцвета отечественных программных решений для коммуникации».

«Сложно будет в одночасье взять и заблокировать этот мессенджер без подготовительной и разъяснительной работы. Надеюсь, что исход этого мессенджера произойдет не вследствие какого-то внезапного императива, а благодаря снижению его востребованности в нашей стране», – заявил он.

Что известно о мессенджере WhatsApp

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что мессенджеру, принадлежащему признанной в РФ экстремистской организации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), следует готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, WhatsApp с высокой долей вероятности попадет в правительственный список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Депутат отметил, что на сегодняшний день сервисом пользуются около 68% граждан страны.