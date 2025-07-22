Системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщения о штрафах для россиян за громкие занятия сексом в квартире.

Гражданам России за нарушение режима тишины, в том числе из-за слишком громких звуков во время интимной близости, может грозить штраф на сумму до трех тысяч рублей. Об этом ранее предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь. По словам специалиста, соседи имеют право обратиться в суд из-за громких стонов или звука кровати, бьющейся о стену. Он объяснил, что в большинстве регионов действует норма о запрете на шум в определенные часы.

Если во время секса звуки издает кровать, то, конечно, ее нужно отодвинуть от стены. Но когда люди издают звуки во время секса - в тот момент, когда у них все хорошо, то это чистая физиология. При этом нужно отметить, что во время интимной близости в основном стонет женщина. Так устроено природой. А мужчины в такие моменты практически молчат. Немного выразить свои эмоции они могут только во время кульминации. Но секс – это вполне естественный процесс, и лишний раз ограничивать себя в нем – это не совсем правильно. Сдерживать положительные эмоции — это не очень хорошо. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Эксперт ответила на вопрос о психологических последствиях для пар, которых «поймали» соседи или оштрафовали из-за громкого секса.

«Если пару, которая громко занималась сексом, «поставили на вид», то в дальнейшем для мужчины и женщины все будет зависеть от психики. Если люди отчасти пофигисты, то на них эта ситуация никак не скажется. Если же это сенситивная пара, которая в значительной степени прислушивается ко мнению окружающих и реагирует на него, то в результате она может начать реже заниматься сексом, дабы не попадать в неловкую ситуацию. Соответственно, у людей в такой паре будет накапливаться напряжение, ведь секс – это способ его сбросить. Значит, накопившееся напряжение они будут выплескивать на ком-то или на чем-то другом», - отметила Никитина.

Громкий секс может вызвать проблемы в паре, которая его слышит, добавила эксперт.

«Услышав звуки любовных игр соседей, мужчина или женщина могут начать указывать своему партнеру на то, что, мол, вот у них все продолжается уже полночи, а у нас с тобой секс был месяц назад. То есть они будут все сравнивать, и это не очень хорошо. Так что подобные ситуации формируют нездоровые отношения между соседями», - сказала она.

Главной причиной проблем с соседями из-за шумного секса Никитина назвала плохую шумоизоляцию в большинстве многоквартирных домов.

«Если в доме, в котором вы живете, очень хорошая слышимость, то, конечно, нужно учитывать, что не всем интересно, чем вы занимаетесь ночью и как у вас это происходит. Это действительно сильно мешает. Но сейчас строят такие дома, где слышно все. Я знаю истории, когда люди слышали звук работающего принтера или звук закипающего чайника у их соседей. Когда человек чихнул, и это услышала половина жителей дома, то это ненормально. Так что плохая шумоизоляция – это бич современного жилья, и при подборе квартиры на это обязательно нужно обращать внимание. Если же говорить о сексе, то, конечно, можно пытаться себя сдерживать, стараться издавать звуки не так громко, однако это не всегда можно контролировать», - отметила сексолог.

Ранее в Новосибирске пара разгромила бар из-за замечаний о громком сексе.