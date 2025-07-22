Похлеще турецкой холеры: Онищенко заявил о вирусах в российских водоемах

Холероподобный вибрион, обнаруженный на побережье Турции, всегда есть, даже если про него не пишут в СМИ, сказал НСН Геннадий Онищенко. Энтеровирус может протекать тяжелее холеры, ведь холера лечится антибиотиками, а энтеровирус - нет, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Какое-то турецкое издание написало, что на побережье страны выявляется холероподобный вибрион. Холера опасна, однако холероподобный вибрион всегда есть, даже если про него не пишут. В Москве, если что, в водоемах, где официально нельзя купаться, есть энтеровирус в тяжелой форме - и сыпь, и все остальное. Он может протекать тяжелее, чем холера. Холера обезвоживает организм, но мы научились её лечить антибиотиками. А энтеровирус - это вирус, который антибиотиками не лечится. Холера вызывается пищей, некачественной водой. Поэтому пейте воду только из бутылок. Если воду кипятить, холеры не будет. Сырая пища тоже может передать вам это заболевание», - сказал собеседник НСН.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что обнаруженные в Турции бактерии способны вызвать не только кишечные заболевания, но и тяжелые нагноения