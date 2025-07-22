Аналитики Ookla зафиксировали ускорение «МегаФоном» мобильного интернета в России

«МегаФон» ускорил на 12 процентов мобильный интернет в России, а также увеличил площадь доступа к связи более чем на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты независимой оценки международной компании Ookla за первое полугодие 2025 года.

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В ходе исследования эксперты Ookla проанализировали 14,28 миллиона замеров, выполненных на более чем двух миллионах уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest.

Как уточнили в Ookla, медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» за год увеличилась на 12,36 процента и достигла 43,74 мегабит в секунду, а загрузки — на 7,11 процента до 11,45 мегабит в секунду. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.

При оценке покрытия специалисты Ookla провели анализ качества сервисов на каждом участке площадью в пять квадратных километров по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 миллиарда замеров, собранных с 2,88 миллиона гаджетов в регионах России. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4 процента. По этому параметру «МегаФон» четвертый год подряд также является лидером.

Ранее «МегаФон» завершил этап рефарминга в Москве. Проведенные работы позволили увеличить емкость LTE и медианную скорость скачивания на 22 процента до 69,86 мегабит в секунду. Сейчас процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идет в Подмосковье, а также параллельно в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.

«Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить еще два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Также в компании напомнили, что в январе 2025 года «МегаФон» заключил комплексный договор с БЮРО 1440 о подключении к каналам спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. Это позволит использовать спутниковую связь на базовых станциях, к которым невозможно или нецелесообразно проложить ВОЛС и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников.