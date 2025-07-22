Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой

Ura.Ru

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда.

Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал зампред Юрий Иваненко», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на сообщение суда.

Ранее в Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова, занимавшая должность председателя Верховного суда России.

Что известно о председателе Верховного суда Ирине Подносовой?

На протяжении длительного периода она проходила лечение в связи с тяжелой болезнью. Причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.