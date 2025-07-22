Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал зампред Юрий Иваненко», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на сообщение суда.

Ранее в Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова, занимавшая должность председателя Верховного суда России.

Что известно о председателе Верховного суда Ирине Подносовой?

На протяжении длительного периода она проходила лечение в связи с тяжелой болезнью. Причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.