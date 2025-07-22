В России раскрыли секрет идеальной семьи

Исследователи ВШЭ проанализировали данные о более чем 10 тысячах пар за 30 лет и выявили ключевые факторы стабильности брака. По словам специалистов, дети являются главным ее гарантом, передает kp.ru.

Также эксперты выделили разницу в доходах. Как указали они, чем больше разница, тем крепче союз. Исследователи подчеркивают, что это создает комплементарные роли: один партнер зарабатывает, другой занимается домом. Однако этот фактор работает только в семьях без детей, добавляют эксперты.

Третьим фактором, по словам исследователей, является стабильная работа мужа. Как отмечается, чем она надежнее, тем прочнее семья. Уровень образования супругов не влияет на вероятность развода, сообщили специалисты.

По данным опроса Russian Field, 34% россиян в романтических отношениях не планируют вступать в брак, а 89% женатых или состоящих в незарегистрированных отношениях не намерены заводить детей в ближайший год. Женщины чаще мужчин отказываются от брака. Эксперты отмечают, что институт брака меняется: общество не осуждает незарегистрированные отношения, а статистика разводов в России (8 разводов на 10 браков) достигла антирекорда.

Американские социологи выяснили, что чем выше уровень образования у женщин, тем больше у них желания иметь детей. В России эта тенденция тоже наблюдается. Образованные пары чаще хотят троих и более детей, возвращаясь к традиционным многодетным семьям.