Рекламатрица: россияне рассказали, замечают ли использование ИИ в рекламе. Исследование Rambler&Co

Пользователи всё чаще узнают креативы, созданные с помощью искусственного интеллекта, но доверие к бренду от этого почти не меняется.

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К 2025 году уже 97% рекламных агентств используют искусственный интеллект для разработки продуктов и кампаний (по данным АКАР). Медиахолдинг Rambler&Co совместно с Национальным рекламным форумом провели исследование среди российских интернет-пользователей и спросили их, как они относятся к этому тренду.

Более трети опрошенных (36%) уверены, что могут распознать рекламный креатив, созданный при помощи ИИ. Примерно столько же (33%) признаются, что просто не знают, как это определить. 18% иногда догадываются об этом, а 13% считают, что не сталкивались с подобной рекламой вовсе.

К самому факту использования ИИ в рекламе респонденты относятся спокойно: 48% заявили, что для них главное – хорошая идея, и неважно, кто её автор. 32% проявляют недоверие, но интересуются трендом. 12% видят в технологиях новый источник вдохновения, и только 8% признались, что искренне удивляются, когда узнают, что за роликом или изображением стоит нейроалгоритм.

Главный «маркер» ИИ-контента по мнению участников опроса – неестественные или «нелепые» детали: на это указали 41% респондентов. Ещё 31% замечают следы нейросетей в рекламе только после обсуждений в соцсетях. 16% идентифицируют их по визуальному стилю, а 9% просто «чувствуют», что это не человек. Лишь 3% уверены, что могут отличить ИИ по слишком выверенным текстам.

Знание о том, что реклама создана с помощью ИИ, в большинстве случаев не влияет на отношение к бренду. Для 26% участников опроса главное, что само сообщение должно быть понятным и уместным, а для 3% использование нейросетей только усиливает интерес к компании. При этом 22% хотели бы видеть за креативом только человека, а 8% просто не нравится использование ИИ в рекламе, но они готовы с этим смириться. 41% вообще не связывают искусственный интеллект с доверием к бренду.

На вопрос о том, где ИИ проявляет себя лучше всего, интернет-пользователи чаще называют видео и анимацию (23%) и визуальные концепты (17%). Генерация идей и слоганов набрала 9%, а ещё 8% отдали голос за персонализацию рекламы. 43% признались, что пока не готовы оценить потенциал нейросетей в индустрии.

При этом запоминается пользователям вовсе не технологичность креатива, а практическая ценность. Так, 61% отметили, что в памяти остаётся реклама, которая действительно полезна. Для 15% важно, чтобы ролик удивлял, а для 14% – человеческий подход. Эмоциональную вовлечённость выделили 7%, и только 3% запоминают рекламу, если в ней использованы новые технологии.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 10 по 17 июля 2025 года, охват составил 119 780 интернет-пользователей.