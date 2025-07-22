Появились подробности гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Российский артист балета Михаил Дмитриев погиб в Таиланде при трагических обстоятельствах. Об этом сообщил директор Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона Владислав Левочкин.

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По его словам, Дмитриев находился на отдыхе в компании друзей, и ночью с субботы на воскресенье в Бангкоке его сбил автомобиль, когда он возвращался в отель после встречи с земляками.

Левочкин уточнил, что тело артиста 26 июля планируют отправить в Якутию. Точная дата панихиды пока не определена. Дмитриева похоронят в Якутске, где проживают его близкие родственники — мать и брат.

Руководитель театра подчеркнул, что Дмитриев отличался скромностью, ответственным отношением к работе и высоким профессионализмом. Он был признанным и талантливым артистом, пользовавшимся уважением среди коллег.

Также Левочкин отметил, что Дмитриев участвовал во всех спектаклях текущего репертуара, включая постановку «Сияющий камень», которая в этом году получила три награды «Золотая маска». Артист служил в театре 14 лет, передает Aif.ru.

Михаил Дмитриев появился на свет в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района. Он получил профильное образование в Якутском хореографическом училище и Арктическом институте культуры и искусств. Он на протяжении более чем 14 лет выступал на сцене Государственного театра оперы и балета имени Сивцева-Суоруна Омоллоона.

Дмитриев в 2014 году был удостоен звания «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Кроме того, артист активно гастролировал и принимал участие в профессиональных конкурсах.