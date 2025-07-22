Психиатр: У избитой в Дубае модели Ковальчук может развиться ПТСР

После сильного избиения у человека может развиться депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом заявил врач-психиатр Василий Шуров.

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Так специалист прокомментировал случай насилия над 20-летней украинской моделью Марии Ковальчук, которую нашли изувеченной весной этого года в Дубае.

— После такого разные состояния могут быть. Через некоторое время может развиться ПТСР, если человек пережил угрозу жизни. Или может начаться депрессия. Но Ковальчук на видео достаточно ровно себя ведет, сосредоточена на выздоровлении. На самом деле, у всех по-разному психика реагирует — некоторые люди вообще бойцы, нормально живут дальше, — подчеркнул психиатр в разговоре с Aif.ru.

Ранее в Сети распространялась информация, что 9 марта Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

Утром Ковальчук снова связалась с матерью. По сообщениям источников, девушка говорила растерянно и сообщила о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии. Ковальчук провели несколько операций, но она остается в неподвижном состоянии.

Сейчас девушка проходит реабилитацию.