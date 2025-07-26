Куда поехать в отпуск: самые лучшие пляжи 2025 года

Александр Котлеткин
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Итальянский пляж Cala Goloritze, который находится на восточном побережье Сардинии, в муниципалитете Баунеи, считается лучшим в мире местом для отдыха
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Итальянский пляж Cala Goloritze, который находится на восточном побережье Сардинии, в муниципалитете Баунеи, считается лучшим в мире местом для отдыха 
© 4FR/iStock.com
Строгие правила посещения и усилия местных властей по его охране позволили сохранить дикий дух пляжа
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Строгие правила посещения и усилия местных властей по его охране позволили сохранить дикий дух пляжа 
© Daniele Macis/iStock.com
Entalula Beach на Филиппинах занял вторую строчку рейтинга
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Entalula Beach на Филиппинах занял вторую строчку рейтинга 
© Mlenny/iStock.com
Остров Палаван, где находится пляж, славится впечатляющими известняковыми скалами, невероятно белым песком и чистейшей водой
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Остров Палаван, где находится пляж, славится впечатляющими известняковыми скалами, невероятно белым песком и чистейшей водой 
© Mlenny/iStock.com

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Таиланд уже долгие годы удерживает звание самой туристической страны Юго-Восточной Азии
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Таиланд уже долгие годы удерживает звание самой туристической страны Юго-Восточной Азии 
© Dragonite_East/iStock.com
Несмотря на толпы туристов, здесь все еще есть места, которые могут впечатлить даже бывалых путешественников. Третья строчка рейтинга — Bang Bao Beach на острове Кут
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Несмотря на толпы туристов, здесь все еще есть места, которые могут впечатлить даже бывалых путешественников. Третья строчка рейтинга — Bang Bao Beach на острове Кут 
© tegmen/iStock.com
Fteri Beach на острове Кефалония, Греция нельзя назвать легкодоступным. Место находится в уединенной бухте, окруженной белыми скалами
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Fteri Beach на острове Кефалония, Греция нельзя назвать легкодоступным. Место находится в уединенной бухте, окруженной белыми скалами 
© Igor Tichonow/iStock.com
Добраться до Fteri можно только на лодке или пешком, по крутой тропе
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Добраться до Fteri можно только на лодке или пешком, по крутой тропе 
© miljko/iStock.com
Пятую строчку рейтинга занял PK9 Beach, который находится на территории Факаравы, биосферного заповедника ЮНЕСКО во Французской Полинезии
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Пятую строчку рейтинга занял PK9 Beach, который находится на территории Факаравы, биосферного заповедника ЮНЕСКО во Французской Полинезии 
© Legion-Media

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Пляж практически не тронут коммерческой застройкой, что делает его настоящей природной жемчужиной
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Пляж практически не тронут коммерческой застройкой, что делает его настоящей природной жемчужиной 
© Legion-Media
Пляж Canto de la Playa на острове Саона в Доминиканской Республике является одним из самых нетронутых и уединенных уголков Карибского моря
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Пляж Canto de la Playa на острове Саона в Доминиканской Республике является одним из самых нетронутых и уединенных уголков Карибского моря 
© fotostorm/iStock.com
Добраться сюда можно только на лодке, что делает его идеально подходящим для тех, кто хочет ощутить первозданное очарование природы
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Добраться сюда можно только на лодке, что делает его идеально подходящим для тех, кто хочет ощутить первозданное очарование природы 
© pashapixel/iStock.com
Пляж Anse Source D'Argent привлекает фотографов со всего мира благодаря необычному ландшафту
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Пляж Anse Source D'Argent привлекает фотографов со всего мира благодаря необычному ландшафту 
© Aleh Varanishcha/iStock.com
Огромные гранитные валуны, разбросанные по всему пляжу, делают это место по-настоящему райским
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Огромные гранитные валуны, разбросанные по всему пляжу, делают это место по-настоящему райским 
© Diamond Dogs/iStock.com

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Восьмую строчку рейтинга занимает пляж Nosy Iranja
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Восьмую строчку рейтинга занимает пляж Nosy Iranja 
© sgar80/iStock.com
Он состоит из двух небольших островов — Нуси-Иранджа-Бе и Нуси-Иранджа-Кели, которые во время отлива соединяются двухкилометровой песчаной косой
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Он состоит из двух небольших островов — Нуси-Иранджа-Бе и Нуси-Иранджа-Кели, которые во время отлива соединяются двухкилометровой песчаной косой 
© Dave Primov/iStock.com
Пляж Ofu расположен в Национальном парке Американского Самоа и славится своим белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой
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Пляж Ofu расположен в Национальном парке Американского Самоа и славится своим белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой 
© Josh Rigo/iStock.com
Это одно из лучших мест для снорклинга в Тихом океане благодаря коралловым рифам
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Это одно из лучших мест для снорклинга в Тихом океане благодаря коралловым рифам 
© Josh Rigo/iStock.com
Десятую строчку рейтинга занял залив Grace Bay на островах Теркс и Кайкос в Карибском море
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Десятую строчку рейтинга занял залив Grace Bay на островах Теркс и Кайкос в Карибском море 
© JoaoBarcelos/iStock.com

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Пляж может похвастаться километрами мягкого белого песка и чистейшей бирюзовой водой
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Пляж может похвастаться километрами мягкого белого песка и чистейшей бирюзовой водой 
© travnikovstudio/iStock.com

Август считается самым популярным месяцем для отпуска среди россиян. Согласно опросам медиахолдинга Rambler&Co, более трети респондентов планируют отдых именно в это время года. Ежегодно миллионы любителей морских курортов сталкиваются с тяжелой проблемой — куда отправиться на этот раз. Ежегодно авторы рейтинга The World's 50 Best Beaches публикуют список лучших мест для пляжного отдыха, способных очаровать сердце даже самого придирчивого путешественника.

Лучшие пляжи в 2025 году — в галерее «Рамблера».