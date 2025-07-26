Куда поехать в отпуск: самые лучшие пляжи 2025 года
Август считается самым популярным месяцем для отпуска среди россиян. Согласно опросам медиахолдинга Rambler&Co, более трети респондентов планируют отдых именно в это время года. Ежегодно миллионы любителей морских курортов сталкиваются с тяжелой проблемой — куда отправиться на этот раз. Ежегодно авторы рейтинга The World's 50 Best Beaches публикуют список лучших мест для пляжного отдыха, способных очаровать сердце даже самого придирчивого путешественника.
Лучшие пляжи в 2025 году — в галерее «Рамблера».