Что известно о председателе Верховного суда Ирине Подносовой?

Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. О ее смерти сообщили представители ближайшего окружения. Сообщается, что в последние годы Подносова тяжело болела. Руководить Верховным судом она начала 17 апреля 2024 года, сменив на этом посту Вячеслава Лебедева после его смерти. Что известно о ее жизни, главные достижения — в материале URA.RU.

Смена главы Верховного суда стала первой с 1989 года

В феврале 2024 года скончался бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он был назначен на эту должность в 1989 году. До 2024 года глава ВС не менялся.

Умерла председатель Верховного суда РФ

На место председателя Верховного суда может претендовать гражданин России, отвечающий следующим требованиям: наличие высшего юридического образования (специалист или магистр, не бакалавр), полная дееспособность. Он назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России.

Биография: карьера в судебной системе

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Получила юридическое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (1970-1975). Начала свою профессиональную деятельность в качестве консультанта Отдела юстиции Леноблисполкома в Ленинграде (1975-1978), затем перешла на юридическую работу в Вольский завод строительных изделий в Саратовской области (с 1978 года). Ленинградский университет она окончила в один год с президентом РФ Владимиром Путиным.

Продолжила карьеру в Вольском городском торге, где занимала позиции юрисконсульта и начальника юридического отдела (с 1979 года). В 1990 году была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где через 13 лет стала председателем (с 2003 года).

В 2013 году Подносова заняла должность заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2018 года исполняла обязанности председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 312-СФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. Обладает высшим квалификационным классом судьи.

У Подносовой 48-летний стаж работы в юриспруденции. В должности судьи она работает более 33 лет. К 2020 году она рассмотрела 11 737 поступивших кассационных жалоб и представлений на решения арбитражных судов.

Семья Подносовой и дополнительные факты

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проверила кандидата на наличие конфликтов интересов. Как заявил председатель ВККС Николай Тимошин, супруг Подносовой — военный пенсионер. Он работает заместителем главврача по общим вопросам ФГБУ «Жемчужина». Сын трудится в адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг» в Санкт-Петербурге. Дела, связанные с бизнесом семьи, в ВС не рассматривались. Поэтому у ВККС нет претензий к Подносовой.