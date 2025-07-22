В Госдуме рассказали о новых требованиях к школьной форме

Регламентирующий документ вступил в силу с 1 июля.

Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, стандарт устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной и эстетически привлекательной, но и соответствовать деловому стилю.

«Форма должна обеспечивать комфорт учащихся как в статике, так и в динамике, то есть быть качественной», — подчеркнул депутат.

В интервью РИА Новости он добавил, что ГОСТ рекомендует включение в дизайн школьной одежды государственной и патриотической символики. Это поможет сформировать у учащихся чувство принадлежности к своей стране и её традициям.