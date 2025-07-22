В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

В российских школах с 2026 года будут изучать духовно-нравственную культуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения. В рамках изучения предмета школьникам будут формировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В программу войдет изучение жизненного пути и взглядов выдающихся россиян – государственных деятелей, ученых, военных, деятелей культуры, героев СВО, общественных деятелей. Сейчас программа нового предмета находится на экспертизе.