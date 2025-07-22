В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников

Ребенок может распознать телефонных мошенников, если будет знать «кодовые фразы», которые чаще всего используют преступники, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Как уточнили в правоохранительных органах, все чаще жертвами обмана становятся дети. Мошенники звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или государственных органов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления.

В МВД посоветовали запомнить слова и выражения, которые часто используют мошенники.

«"Твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию"», — перечислили в министерстве.

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Также специалисты призвали не переходить по ссылкам, не называть номера банковских карт или код из смс, не открывать банковские приложения. Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, можно сразу рассказать родителям или близкому человеку.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали заставлять детей проводить видеообыск дома.