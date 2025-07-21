Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с обнаружением бактерии на побережьях Турции

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство направило запрос в Минздрав Турции из-за обнаруженных у берегов страны бактерий Vibrio. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что российская сторона ожидает от Минздрава Турции прогноз на эпидемиологическую ситуацию, а также официальные результаты расследования. Кроме того, Роспотребнадзор также запросил информацию по дополнительным каналам, которые установлены Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования, а также оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что бактерии Vibrio могут вызывать острые кишечные и раневые инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили появление бактерий Vibrio.