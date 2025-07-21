Туристы из РФ провели десять часов без еды и воды на экскурсии в Турции

Российские туристы провели десять часов без еды и воды на экскурсии в турецкий Эфес. Об этом сообщает SHOT.

По словам туристов, они купили экскурсию в Эфес у туроператора AnexTour за 11 тысяч рублей. Их предупредили, что питание в нее не входит, но о том, что не будет никаких остановок для покупки еды или воды нет. Решить данный вопрос не удалось ни скандалами, ни угрозами.

«Одного мужчину, который пытался купить еду на заправке, гиды буквально вырвали из очереди в кассу, мол, пора спешить. Еще один бонус от экскурсии — все достопримечательности оказались на реставрации, об этом тоже не предупреждали», — рассказали россияне.

В результате по приезде в отель многие туристы страдали от сильного головокружения и слабости. При этом вернулись они, несмотря на спешку, на час позже запланированного времени, поэтому на обед им также попасть не удалось. Российские туристы пытались получить хотя бы частичный возврат средств за экскурсию, однако AnexTour им отказал.