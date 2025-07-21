21 июля ушла из жизни советская российская актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России, писательница и драматург Татьяна Егорова.

Причиной смерти артистки на 82 году жизни в Союзе назвали продолжительную болезнь.

Татьяна Николаевна Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. Занималась в театральном драматическом кружке "Родник", где ее однокашниками были Сергей Шакуров, Василий Бочкарев и Валентин Смирнитский.

В 1962-м окончила школу и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1966 году. На протяжении многих лет служила в Театре Сатиры.

Первая роль на экране - в 1965 году, студентка в ленте Григория Липшица "Месяц май". В фильмографии - порядка тридцати проектов: "Право на прыжок", "Служебный роман", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Проснись и пой".

Егорова - автор книг "Андрей Миронов и я", "Обрученные любовью", автобиографического романа "Русская Роза", семи пьес и множества эссе.