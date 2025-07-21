Неправильно установленные туалеты на даче могут быть опасными для здоровья и окружающей среды — в том числе отравлять воду в колодцах. Об этом предупредил россиян руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, даже если туалет оборудован как отдельная комната в доме, он должен быть удален от скважины как минимум на 12 метров.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе одного метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», — добавил Мезенцев.

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Если туалет на даче установлен вопреки санитарным нормам, владелец участка может получить административный штраф. Об этом в интервью RT предупредил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.

Основной риск, по его словам, связан с выгребной ямой: если она негерметична, возможно загрязнение почвы и грунтовых вод.

"Кроме того, туалет нельзя размещать ближе восьми метров от жилого дома и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее двух метров", - отметил Русяев.

Отступление от этих правил может повлечь наказание в виде штрафа до нескольких тысяч рублей, а при повторных нарушениях возможно требование снести постройку, добавил эксперт.

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Любые манипуляции с санитарными строениями, в том числе туалетами, зависят от статуса конкретного земельного участка и установленных в его отношении правил. Так, для СНТ, ИЖС и участков личного подсобного хозяйства приняты различные нормы, которые нужно учитывать, пояснила земельный юрист Лидия Восканян. Это важно, в частности, для обеспечения здоровья граждан, так как неправильное строительство туалета на участке может привести к загрязнению воды, предупредила она в беседе с 360.ru.

Помимо правил, действующих в отношении участка того или иного статуса, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Важно помнить, что самый простой туалет с выгребной ямой создаёт риск заражения почвы и воды. А переносной биотуалет требует от владельцев правильной и экологически безопасной утилизации отходов — соблюдение этих правил контролирует Роспотребнадзор.

«Это главный контролёр за соблюдением санитарных законодательных норм. [Специалисты] обычно проводят либо плановые проверки, либо внеплановые. Также очень часто реагируют на жалобы людей», — пояснила юрист.

Также за тем, соблюдают ли владельцы участка правила землепользования и застройки, следит местная администрация и природоохранная прокуратура. Одно из ключевых правил — расположение туалета минимум в 30 метрах от водоёма, минимум в одном метре от границы с соседним участком и минимум в восьми метрах от жилого дома. Учитываются и глубина грунтовых вод, уклон участка — так, например, если туалет с выгребной ямой находится на высоком склоне, то он может «пролиться», пояснила специалист.

Заражение воды из-за туалетов зависит от специфики строения и того, как его расположили, согласилась инфекционист, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ Елена Мескина. По её словам, лучше всего к выживанию в воде адаптируются кишечные инфекции, бактерии, вирусы гепатита.

«Поэтому если человек болен гепатитом, то, конечно, этот вирус может попасть в воду», — пояснила инфекционист.

По её словам, самые высокие риски сопряжены с животноводческими фермами и птицефабриками, так как на таких объектах количество отходов и, соответственно, риски заражения выше. Как минимум, россиянам не стоит купаться в водоёмах, если поблизости есть подобные фермы или предприятия, заключила Мескина.

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Специалист Лялина заявила, что при купании в бассейнах на даче можно заразиться смертельно опасными инфекциями.

Лучший способ охладиться в жару – искупаться. Многие россияне устанавливают бассейны на своих дачных участках, однако такой отдых может быть опасен для здоровья. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила, что при купании в бассейне можно заразиться опасными инфекциями, такими как легионелла, синегнойная и кишечная палочки. Они поражают кожу и дыхательные пути.

Если чистить бассейн нерегулярно, в нем могут появиться водоросли, делающие воду мутной. Однако куда страшнее образование грибков – они могут появляться извне или от зараженных людей – и вызывать инфекции кожи. Также существует риск заразиться криптоспоридием – микроорганизмом, вызывающим диарею.

– Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например, путем хлорирования, – отмечает специалист.

Важно хорошо фильтровать воду, поэтому стоит уделять особое внимание фильтрам и насосам. Если эти устройства выйдут из строя, есть риск получить удар током. Информацией делится NEWS.ru.

Опасные сорняки, отравление которыми может привести к летальному исходу, встречаются на обычных дачных участках. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

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