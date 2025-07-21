Неблагоприятные погодные условия могут быть уважительной причиной для невыхода на работу, рассказал в беседе с «Абзацем» адвокат Игорь Трунов. Он добавил, что эта причина будет принята во внимание только в случае полного отсутствия транспортного сообщения.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в ночь с 20 на 21 июля выпало более 50% месячной нормы осадков, а в соседней Коломне – 94%.

«Прогулы — это отсутствие по неуважительным причинам более четырех часов подряд. Неявка может быть признана уважительной, если имели место чрезвычайные обстоятельства, например стихийное бедствие», — отметил Трунов.

Юрист уточнил, что если МЧС РФ официально объявляет режим повышенной опасности в связи с ураганом, затоплением, то это будет законным основанием, чтобы не выйти на работу.

Вместе с тем, заметил адвокат, сегодняшний ливень в Москве и Подмосковье не будет считаться объективной причиной для прогула. Он пояснил, что понятие чрезвычайной ситуации — это отсутствие транспортного сообщения, перекрытие дорог, отмена рейсов электричек.

«То есть фактическая невозможность добраться до работы. Обычно это затрагивает регионы с плохой инфраструктурой», — констатировал Трунов.

Журналисты напомнили, что из-за ливней в Наро-Фоминском районе Московской области из-за осадков обрушился мост, в результате чего были отрезаны три населенных пункта — одна деревня и два СНТ.