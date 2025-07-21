Рухнувшему под Москвой мосту сделали временную замену

В подмосковной деревне Алескино сделали временную переправу для жителей взамен бетонного моста, который рухнул из-за сильных дождей. Об этом сообщает 360.ru.

К месту, где ведутся ремонтные работы, уже прибыла спецтехника. Для жителей населенного пункта, который оказался оторван от дорожного сообщения, возвели временную переправу через реку из бетонных плит и деревянных поддонов.

Специалисты уточнили, что обрушившийся мост был небольшим и без несущих опор — его восстановление не займет много времени.

Переправа не выдержала напора стихии в Наро-Фоминском районе, обрушение произошло в 21 июля в пять часов утра. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское. Конструкция стояла на газобетонных сваях. В результате размытия от сообщения оказались отрезаны СНТ «Исьма» и «Верейское», а также часть деревни Алексино.