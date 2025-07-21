Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб в ходе СВО

Участник специальной военной операции, учитель ОБЖ, выпускник "Мастерской новых медиа" Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг. Он принимал участие в заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) в мае этого года и общался с президентом Владимиром Путиным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

"Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта "ТопБЛОГ", выпускник "Мастерской новых медиа" Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг. Буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы, общался с Владимиром Путиным и представил свою инициативу", - написал Бетин, выразив соболезнования родным и близким.

Старунов приехал на заседание набсовета практически с линии боевого соприкосновения, находясь в отпуске. Он рассказал президенту о своем блоге "Фронтовые заметки" и предложил создать предподготовку для участников СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ. Путин уточнил, как долго Старунов участвует в СВО, тот рассказал, что с октября 2022 года. Президент подчеркнул, что Старунов делает очень важное дело и на линии боевого соприкосновения, и в своем блоге, и в ходе общественной деятельности.