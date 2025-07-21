Жену актера Бычкова не пустили в театр из-за инвалидной коляски

Актер Виктор Бычков заявил, что его жену не пустили на спектакль в театре имени В. Ф. Комиссаржевской из-за инвалидной коляски. Мужчина поделился подробностями инцидента с 78.ru.

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Виктор с супругой Полиной, сыном и мамой хотели посмотреть спектакль «Барон Мюнхгаузен» режиссера Романа Габиа. Но, по словам артиста, администратор театра отказался помочь поднять женщину в зал, сославшись на некий запрет.

«Нам запретили носить колясочников, но вы можете по своему желанию вызвать бригаду из клиники «XXI век», – передал он.

При этом оплачивать услугу перевозки предложили самой семье. Попытка дозвониться в клинику оказалась безуспешной — звонок перевели в режим ожидания.

Виктор Бычков в соцсетях эмоционально описал ситуацию.

«Теперь мы никогда не переступим порог этого заведения... Полина рыдала от обиды и унижения, конечно обидно: нарядная, в гриме. Дама собралась в театр, а тушь вся растеклась…» – добавил актер.

Виктор также отметил, что даже угрозы судебным иском и звонки руководству театра не помогли решить проблему. По его словам, изначально администратор заявил, что вернуть деньги за билеты невозможно («это можно было сделать только за 3 дня»). Однако после настойчивых требований семье все же разрешили оформить возврат.

«Ждем свои 10 000 за билеты», – написал Бычков.

Издание 78.ru направило запрос о ситуации в театр.

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