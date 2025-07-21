Алаудинов опубликовал пост о позоре русских после скандала с бойцом из Чечни

В России существуют ненастоящие русские, русские в кавычках, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», а также «настоящих русских». Об этом говорится в записи, которую опубликовал в Апти Алаудинов.

Как сообщалось ранее, в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку и угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Максим Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к спецназу и уже отправлен на передовую. Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга.

В записи Алаудинова, которая является репостом из анонимного канала «Россия — страна героев» с аудиторией в 2 тысячи подписчиков, говорится, что видеоролик в поддержку спортсмена Максима Дивнича, рассказавшего о хулиганстве чеченского военного, является заказным. Неизвестные авторы поста, мнение которых распространил Алаудинов, также добавили, что командир «Ахмата» — замечательный человек, и скандал из-за чеченца является пиаром.

«Обидно, что эти "русские" позорят честь и достоинство настоящих русских и (...) парней из спецназа "Ахмат" (...) Но ничего — справедливость восторжествует, и мы победим», — говорится в записи.

Ранее бойцы «батальона Хохла», входящего в спецназ «Ахмат», заявили, что Максим Дивнич «допустил плевок» в сторону каждого бойца «Ахмата» и покусился на святое — боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Они добавили, что Дивнич ведет грязную игру и раздувает скандал на фоне священной войны, а его действия назвали пиаром.