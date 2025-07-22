Умер российский телеведущий Александр Нехорошев

Ушел из жизни советский и российский журналист, редактор и телеведущий Александр Нехорошев. Об этом сообщает 21 июля ТК "Волга". Отмечено, что в последние годы Нехорошев тяжело болел.

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Как уточнено, Александр Нехорошев умер на 72-м году жизни 5 июля.

Нехорошев начал профессиональный путь в журналистике в середине 1970-х в Гостелерадио СССР. Выпускник журфака МГУ стремительно стал редактором, потом - заведующим отдела, далее - главным редактором. В 1990-х ведущий был автором и руководителем нескольких популярных программ.

Нехорошев - академик телевидения, организатор федеральных и региональных телерадиоканалов, телерадиоведущий, один из первых лауреатов премии ТЭФИ, заслуженный работник культуры России.

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До 2013 года ведущий возглавлял нижегородскую ТРК "ННТВ", после чего переехал в Москву, где также работал в журналистике.