Концерт российского артиста в Италии отменили после жалоб

Концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Об этом сообщает местное издание Ansa.

По информации источника, руководство Королевского дворца в Казерте, где должен был пройти симфонический концерт под управлением Гергиева, решило не рисковать из-за близости артиста с «властями» России. Выступление было намечено на 27 июля в рамках цикла «Лето короля» во дворе комплекса «Ванвителлиан».

Ранее министерство культуры Италии выразило недовольство предстоящим концертом российского дирижера, несмотря на решение одного из руководителей региона Винченцо Де Луки, который заявил, что музыка должна быть вне политики. Чиновники посчитали, что Гергиев слишком известен своими «дружескими отношениями» с президентом РФ Владимиром Путиным, что может быть воспринято как «инструмент российской пропаганды».

Ранее стало известно, что народного артиста России Валерия Гергиева пригласили дирижировать оркестром в рамках симфонического концерта. Вместе с ним в качестве участников были анонсированы солисты Мариинского театра Елена Луферова, Юрий Афонькин и Лев Беспалов. Судьба их выступлений на фестивале на данный момент неизвестна.