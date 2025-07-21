Толпы народа и вода по 455 рублей: к чему привел коллапс в аэропортах из-за атак БПЛА

На фоне попыток Вооруженных сил Украины атаковать Москву и Подмосковье московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают с ограничениями, что приводит к задержкам рейсов по всей России. Что происходит в авиационной отрасли, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. 23 из них сбили над Московским регионом. Из них 15 летели на Москву.

При этом ограничения коснулись столичных аэропортов еще в субботу. По информации Росавиации, их неоднократно вводили и отменяли на протяжении всех выходных. Сегодня ночью в Росавиции сообщили, что в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты все запреты на прием и вылет самолетов.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», - подчеркнул представитель Росавиации Артем Кореняко.

Москва

Во Внуково пояснили, что после отмены ограничений по использованию воздушного пространства «предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы». Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале аэропорта.

«В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот t.me/VKOFlightBot. (…) С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт», - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево, предупредила в своем Telegram-канале, что продолжает корректировать расписание и попросила пассажиров отслеживать актуальную информацию.

«Напоминаем, оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки – на сайте через форму обратной связи в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют переоформление билетов!» - говорится в заявлении компании.

Санкт-Петербург

Аэропорт в Санкт-Петербурге работает с повышенной нагрузкой из-за временных ограничений на взлет и посадку в московских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», вялящейся оператором Пулково.

«Пулково уже принял 22 рейса, перенаправленных в Санкт-Петербург. Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график. В ближайшее время возможны корректировки расписания», - уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что в связи с отменой части рейсов в Москву, компанией ОАО «РЖД» был назначен дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан».

Ситуация в аэропортах России и Турции

Ограничения в работе аэропортов Московского авиаузла оказывают влияние и на другие регионы России, а также на Турцию. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на 10:00 мск, в Сочи 12 рейсов были задержаны на вылет. Их отставание от графика составило более двух часов.

«В пресс-службе авиагавани отмечают, что скоплений пассажиров в аэропорту нет, аэропорт работает штатно. При этом возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов – об этом авиакомпании заранее информируют пассажиров», - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.

Задержка более 10 рейсов на прилет и вылет произошла в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа из-за позднего прибытия самолетов. Об этом рассказали ТАСС в справочной аэропорта Сургута сегодня ранним утром.

По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, к 7:00 мск были задержаны рейсы в Москву, Махачкалу, Сочи. В Нижневартовске также задержаны рейсы в Москву. Время задержки колеблется от нескольких часов до порядка девяти с лишним часов.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что «в связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девяти рейсов в Москву.

«Отправления ожидают более 2,7 тысяч пассажиров. (…) В зданиях аэровокзалов прокурорами проводятся мобильные приемы пассажиров», - говорится в заявлении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В аэропорту Стамбула тоже скопились очереди из-за коллапса в российских аэропортах. Часть рейсов в Россию отменена, пассажиры забирают багаж и переоформляют билеты, сообщает Telegram-канал Shot.

А Telegram-канал Mash отмечает, что из-за проблем с задержкой рейсов люди спят, где придется, и часами ждут возможность улететь.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире радиостанции «Маяк» отметил, что пассажиры в аэропортах обеспечиваются водой и ваучерами на питание.

«26 тысячам пассажирам была предоставлена вода, 18 тысячам ваучеры на питание. Есть услуги, связанные с тем, что можно оперативно предоставить матрасы, но работа, связанная с ограничениями, она имеет такую постоянную переменную. Когда осуществляется загрузка пассажиров на борт, когда пассажиры прилетают, какой-то период времени ожидают на борту воздушного судна. Работаем, безусловно, на улучшение этого комфорта», - заверил он.

При этом пассажиры заявили, что в аэропорту Внуково начали продавать маленькие бутылочки воды по 450 рублей, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком», приведя в качестве доказательства фотографию чека о покупке.