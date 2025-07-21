В РПЦ заявили о страшных сигналах, предсказывающих конец света

Духовный кризис и бедствия, настигшие планету в последние годы, — это знамения, которые были предсказаны еще в Писании. Об этом заявил священник Русской Православной Церкви (РПЦ) отец Николай.

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В последние годы Земля столкнулась с чередой стихийных бедствий: по мнению отца Николая, это не просто совпадения. Священник напомнил слова Иисуса Христа о том, что перед концом света участятся «глады, моры и землетрясения по местам».

Николай опасается снижения интереса к религии среди молодежи: он отметил, что храмы посещают все меньше людей, а понятие греха начало размываться.

Священник также отметил распространение лжеучителей: в Сети появляется все больше мошенников, называющих себя духовными наставниками. Отец отметил, что подобные личности искажают церковные учения.

Отец Николай призвал людей к духовной бдительности: он считает, что в современном мире особенно важно сохранять веру и жить по христианским заповедям.

— Мы живем в мире, где беззаконие стало нормой, а любовь к ближнему — редкостью, — пишет агентство «Кулик».

Иеромонах Феодорит предупредил, что технологический прогресс на протяжении всей истории приводил к появлению все более опасных видов вооружения, а уже в наше время одной из основных угроз стал искусственный интеллект, который может привести к концу света.

Более радикальное мнение насчет современных технологий высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Епископ заявил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.