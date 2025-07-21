В России подростков и их родителей хотят наказывать за один тренд в соцсетях

Депутат Брянской областной думы, председатель «Россия Православная» Михаил Иванов выступил за введение наказания для подростков и их родителей за тенденции в соцсетях, которые являются кощунственными.

Так парламентарий прокомментировал появление в интернете молодежного флешмоба, в рамках которого дети имитируют распятие Иисуса Христа на дорожных знаках, а свет, который отражается от них, называют «божественным сиянием». Он счел эти действия не просто хулиганством, а настоящим кощунством, направленным на оскорбление чувств миллионов верующих.

«Подобные действия нельзя списывать на глупость или незнание — они демонстрируют явное пренебрежение к святыням и требуют жесткой реакции со стороны общества и государства», — отметил Иванов.

По его мнению, эта тенденция, которая пришла из США и получила широкое распространение благодаря некоторым западным знаменитостям, противоречит традиционным духовным и моральным устоям России. Парламентарий считает, что подростков, которые участвуют в подобных акциях, необходимо привлекать к ответственности.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России уже с в 2026 году может появиться наказание за оплату криптовалютой.