На Окружном кладбище Екатеринбурга на могилах бойцов специальной военной операции (СВО) заметили разорванные флаги. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на читателя.

По словам собеседника издания, он обнаружил порванные триколоры и знамена на Аллее Славы в секторе 51А. Уведенное россиянин запечатлел на камеру. Судя по кадрам, полотна будто порезаны острым предметом.

Информацию о поврежденных флагах подтвердил начальник «Службыгородских кладбищ» Екатеринбурга Константин Калашников.

«Флаги имеют визуальные порезы (разрывы), но точно сказать, каким образом это произошло — ветер или умышленные действия третьих лиц, — нет возможности», — сказал он, пояснив, что участок расположен вне видимости камер наблюдения.

Ранее могилы бойцов СВО осквернили на кладбище карельского города Кондопога. Как рассказала местная жительница, сорванные с захоронений и разорванные флаги нашли в мусорном контейнере.